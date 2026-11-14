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Nuova Nissan LEAF: debutta in Italia la terza generazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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(Adnkronos) – La nuova Nissan LEAF debutta sulle strade italiane, inaugurando una fase importante nella storia della vettura che nel 2010 contribuì a rendere accessibile la mobilità elettrica. Giunta alla terza generazione, abbandona la tradizionale carrozzeria berlina per adottare un design crossover, accompagnato da una piattaforma dedicata e tecnologie evolute. 

Con oltre 730.000 esemplari venduti nel mondo, LEAF rappresenta uno dei modelli simbolo dell’elettrificazione Nissan. La nuova generazione punta soprattutto su autonomia, efficienza e versatilità. 

La gamma comprende due batterie, rispettivamente da 52 e 75 kWh, che garantiscono percorrenze dichiarate fino a 440 e 622 chilometri nel ciclo WLTP. 

La ricarica rapida in corrente continua raggiunge 150 kW e permette di recuperare fino a 420 chilometri in circa 30 minuti. 

Il sistema di gestione termica della batteria dialoga con Google Maps, programmando le soste e preparando automaticamente l’accumulatore alla ricarica. 

 

Realizzata sulla piattaforma CMF-EV, la nuova LEAF presenta una carrozzeria aerodinamica con coefficiente di resistenza pari a 0,25. 

Il design comprende maniglie integrate, cerchi fino a 19 pollici e gruppi ottici posteriori tridimensionali. Il bagagliaio offre una capacità di 437 litri. 

L’abitacolo introduce due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e connettività NissanConnect.
 

La funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW, mentre l’impianto audio BOSE Personal Plus integra un altoparlante nel poggiatesta del conducente. 

Il motore elettrico sviluppa 218 CV e 355 Nm, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. 

Le sospensioni adottano uno schema MacPherson anteriore e multilink posteriore, privilegiando comfort e precisione di guida. 

Tra i sistemi di assistenza figurano ProPILOT Assist con Navi-link, e-Pedal Step e Around View Monitor con visualizzazione tridimensionale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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