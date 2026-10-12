Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Nuova legge elettorale, 30 i ricorsi in tutta Italia: sei i punti del testo nel mirino

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Al via la macchina dei ricorsi contro la nuova legge elettorale. “Oggi c’è la staffetta tra i parlamentari che hanno fatto una opposizione molto forte e la società civile. La legge è gravemente incostituzionale e per questo presentiamo una straordinaria macchina dei ricorsi. La reazione è forte, nell’esercizio dell’articolo 24 e con l’obiettivo di arrivare alla Corte costituzionale prima delle elezioni”, ha fatto sapere Roberto Zaccaria, a nome della Rete del voto libero e uguale, presentando alla Camera i ricorsi di costituzionalità contro lo Stabilicum con i parlamentari di opposizione.  

I ricorsi verranno presentati il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge, e saranno in totale 30 in tutta Italia. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza; l’autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato; la libertà di voto e la selezione degli eletti, quindi l’assegnazione dei seggi; la parità di accesso e le misure di riequilibrio di genere; l’indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio; l’accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni.  

Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza; l’autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato; la libertà di voto e la selezione degli eletti, quindi l’assegnazione dei seggi; la parità di accesso e le misure di riequilibrio di genere; l’indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio; l’accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. 

Dal momento in cui i ricorsi verranno depositati partirà la corsa contro il tempo per arrivare al verdetto della Consulta. Per quel che riguarda il primo step, in caso di procedimento semplificato i tribunali dopo 40 giorni potrebbero fissare la prima udienza e quindi decidere se emettere l’ordinanza in cui si solleva la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pogacar vince in solitaria la 6^ tappa e si riprende la maglia gialla

9 Luglio 2026

Disastro Milan, Cacciari “tifoso tradito”: “Fa schifo, via Allegri e i giocatori”

25 Maggio 2026

Welfare, Ce.Pa. rilancia ruolo patronati nel sistema di protezione sociale del Paese

21 Settembre 2026

Milano, ‘exploit’ scarlattina tra i bimbi ma meno gastroenteriti

29 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno