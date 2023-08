Nuova Florida: sabato 26 agosto parte la 17esima edizione della “Maratonina”

Tutto pronto per la 17esia edizione della Maratonina della Nuova Florida di questa sera. Come da tradizione, infatti, alle ore 18 di oggi, prenderà il via ad Ardea, una delle più importanti gare podistiche su strada del litorale romano. Ad organizzarla la società della Polisportiva Rocca Priora con l’associazione Atlantis, con il patrocinio del Comune di Ardea.

Una gara molto sentita nel quartiere, che si svolge ogni anno ad Agosto e che si sviluppa su un percorso pianeggiante di 4900 metri da ripetersi in due giri (9,8 chilometri totali). Sarà disponibile un punto di ristoro a metà percorso ed all’arrivo. La giuria della competizione è a cura del gruppo giudici gare della Provincia di Roma Sud. Presente il servizio medico con al seguito ambulanza fornita di defibrillatore. Per quanto riguarda la sicurezza degli atleti, il percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione.

Il raduno si svolgerà alle ore 16. La gara, poi, prenderà il via alle ore 18, da Largo Milano angolo Via Modena nella frazione Nuova Florida.

“E’ una gara seria ed importante che viene inserita nei calendari delle gare delle società podistiche di tutta Italia – commenta il presidente Domenico Scrufari, presentando la 17esima edizione – Ciò significa che il team di Atlantis ha lavorato bene negli anni per l’ottima riuscita della manifestazione. Come ogni anno ci sarà il coinvolgimento di stampa, associazioni di protezione civile del territorio, delle forze dell’ordine e la partecipazione degli sponsor, amici e sostenitori della maratonina”.

“Quella di quest’anno sarà un’edizione straordinaria che vedrà un’ ottima partecipazione di atleti – ha aggiunto dall’associazione Roberto Esposito – tanti, infatti, sono le società podistiche e atleti pontini che quotidianamente vediamo allenarsi sulle nostre strade”.

Un percorso lungo Km 9+800 con quota d’iscrizione di €. 10,00 dove per i primi 80 iscritti è previsto un pacco gara.

Premi, ai primi tre assoluti maschili e femminili e delle varie categorie. Per le prime tre società, con un minimo di venti atleti all’arrivo, sono previsti rimborsi in denaro.

Preiscrizioni, per le società entro le ore 20 di giovedì 22 agosto, all’indirizzo di posta elettronica: asso.atlantis@alice.it, saranno ammesse le iscrizioni il giorno della gara al costo di 10 €.

Al via anche la 13esima edizione del Trofeo dell’Amicizia

Ma non finisce qui. Per i villeggianti ed accompagnatori degli atleti, ci sarà anche la 13esima edizione del Trofeo dell’Amicizia, un’allegra passeggiata di km 4+900 aperta a tutti, da percorrere in famiglia, genitori, figli, amici e quant’altro per le vie cittadine, che per un pomeriggio verranno invase da canottiere di tutti i colori, simbolo di pace e speranza per un periodo migliore di quello che stiamo attraversando.

Un percorso su strada dove verranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne, iscrizione a 5 €. Il ricavato della manifestazione, escluse le spese organizzative, verrà devoluto in beneficenza.