Nuova Dacia Spring: sarà prodotta in Europa

(Adnkronos) –

Dacia rinnova completamente la Spring, introducendo una seconda generazione che conserva soltanto il nome del modello precedente. La nuova citycar elettrica nasce sulla piattaforma RGEV small di Renault Group e, per la prima volta, viene prodotta in Europa, nello stabilimento sloveno di Novo Mesto.

Il progetto punta su efficienza, abitabilità e costi contenuti, mantenendo la filosofia essenziale del marchio. La carrozzeria cresce di 15 centimetri in lunghezza e 18 in larghezza, raggiungendo rispettivamente 3,85 e 1,74 metri.



Il design introduce linee geometriche, protezioni esterne e una firma luminosa ispirata al logo Dacia Link.

Il motore elettrico sviluppa 80 CV e 175 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e una velocità massima di 130 km/h.

La batteria LFP da 27,5 kWh utili garantisce fino a 250 chilometri di autonomia WLTP, con consumi dichiarati di 12,7 kWh/100 km.

La ricarica standard in corrente alternata avviene a 6,6 kW. Con il pacchetto dedicato sono disponibili un caricatore AC da 11 kW e la ricarica rapida DC da 50 kW, che permette di passare dal 15 all’80% in 28 minuti.



Nonostante le dimensioni compatte, Spring offre un bagagliaio da 337 litri, ampliabile a 1.283 litri abbattendo i sedili posteriori. Disponibile anche un vano anteriore supplementare da 18 litri.

L’abitacolo comprende strumentazione digitale da 7 pollici e, nell’allestimento Journey, touchscreen da 10,1 pollici con navigazione connessa e compatibilità wireless Apple CarPlay e Android Auto.

La gamma si articola nelle versioni Expression e Journey, entrambe equipaggiate con lo stesso propulsore.

Tra le dotazioni figurano sensori posteriori, freno di stazionamento elettrico e sistema modulare YouClip. Il peso parte da 1.212 kg, contribuendo all’efficienza complessiva.

Con questa generazione, Dacia punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle elettriche urbane, combinando produzione europea, maggiore spazio e tecnologia accessibile.

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