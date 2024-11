Nunzia De Girolamo in cosa è laureata la conduttrice Rai? Il suo percorso di studi

Che percorso di studi ha fatto e in cosa è laureata la giornalista e conduttrice di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo.

Nunzia De Girolamo, nota per la sua versatilità professionale che l’ha vista passare dalla giurisprudenza alla politica e infine al mondo della televisione, si è confermata per il secondo anno consecutivo alla conduzione del programma Estate in diretta su Rai Uno.

Inoltre, la Rai ha “promosso” su Rai Uno il programma Ciao Maschio, che va in onda in seconda serata di sabato sera dopo Ballando con le Stelle.

Nunzia De Girolamo, vita privata e carriera

Nata a Benevento il 10 ottobre 1975, Nunzia De Girolamo ha intrapreso un percorso di studi che l’ha portata a laurearsi in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo aver conseguito la laurea, ha esercitato la professione forense specializzandosi in diversi rami del diritto e collaborando con importanti università italiane.

La sua carriera politica ha preso avvio nel 2007 con l’incarico di coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento. La sua ascesa è stata rapida: già nel 2008 viene eletta deputato alla Camera dei Deputati nella lista del Popolo della Libertà (PdL), incarico che le verrà confermato anche nelle successive elezioni politiche. In seguito, Nunzia De Girolamo ha ricoperto il ruolo di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Tuttavia, non si è mai allontanata completamente dalla scena politica, ritornando a Forza Italia nel 2015 dopo un breve periodo con il Nuovo Centrodestra.

Conclusa la sua esperienza in politica, Nunzia De Girolamo ha intrapreso una nuova carriera come giornalista e conduttrice televisiva. La sua presenza sul piccolo schermo si è consolidata grazie alla partecipazione ad importanti programmi televisivi italiani fino al debutto come conduttrice su Rai 1 con Ciao Maschio. Il successo ottenuto le ha aperto le porte ad ulteriori opportunità televisive culminate nella conduzione di Estate in diretta.

Sposata dal dicembre del 2011 con Francesco Boccia, ex ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II, Nunzia De Girolamo vive una vita familiare serena nonostante le divergenze politiche tra i due. La coppia ha una figlia ed è riuscita a superare insieme periodi difficili dimostrando grande unità.

Attraverso queste righe emerge il ritratto di una donna determinata che non si è mai tirata indietro davanti alle sfide professionali o personali. La carriera poliedrica di Nunzia De Girolamo testimonia della sua capacità di reinventarsi continuamente mantenendo sempre un alto livello di professionalità ed impegno nelle diverse sfere della vita pubblica italiana.