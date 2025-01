Nuggets in friggitrice ad aria senza pollo, né carne: sono deliziosi e possono mangiarli proprio tutti

I nuggets di pollo sono buoni ma se ne possono creare anche senza carne da cuocere in friggitrice ad aria. Ecco come.

Tipici della cucina americana, i nuggets di pollo sono dei finger foods saporiti e divertenti spesso presenti negli aperitivi. Solitamente vengono fritti, quindi si possono consumare solo saltuariamente se si è attenti alla linea e alla salute. Inoltre, essendo fatti di carne, non possono apprezzarli i vegetariani e i vegani.

Per questo si possono proporre dei nuggets senza pollo né carne che non vengono fritti ma fatti in friggitrice ad aria. Il risultato, oltre ad essere più sano e leggero, è delizioso ed accessibile a tutti. Ecco come si preparano.

Ingredienti e preparazione dei nuggets senza carne in friggitrice ad aria

Invece che preparare i soliti nuggets di pollo fritti nell’olio, si può creare una versione senza carne e più leggera perché fritta in friggitrice ad aria. Si tratta dei nuggets di cavolfiore, amati dai grandi ma perfetti anche per far apprezzare le verdure ai più piccoli. Possono mangiarli tutti, sia i vegetariani che i vegani sia coloro che sono più attenti alla linea.

Gli ingredienti per prepararli sono:

500 g circa di cavolfiore

150 g di farina

150 ml di acqua

Un pizzico di sale fino

Cornflakes q.b.

Olio di semi spray q.b.

La prima cosa da fare per preparare i nuggets in friggitrice ad aria è sbriciolare in un piatto i cornflakes che serviranno per realizzare la panatura croccante. Quindi preparare la pastella mescolando in una ciotola farina, acqua e un pizzico di sale. A questo punto pulire il cavolfiore, dividere in cimette e farle a pezzetti.

Questi dovranno essere passati prima nella pastella e poi nei cornflakes sbriciolati avendo cura di coprirli per bene. Man mano che sono impanati, metterli nel cestello della friggitrice ad aria ricoperta di carta forno. Sulla superficie dei nuggets senza carne spruzzare dell’olio di semi spray, quindi far cuocere in friggitrice ad aria per 15 minuti a 200°C, girandoli a metà cottura. I nuggets di cavolfiore sono pronti e sono buonissimi, tutti potranno gustarli.

A questo proposito però è doveroso dire che, affinché possano mangiarli anche i vegani, bisognerà accertarsi che i cornflakes acquistati al supermercato siano vegani. Si possono gustare da soli o con qualche salsina vegetale di accompagnamento.