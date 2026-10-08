Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt: giornata da incubo

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Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla Capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico, in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche, anche al di fuori del Grande Raccordo Anulare, alle aree centrali. Sono già decine gli interventi della Polizia Locale a Roma per alberi caduti e allagamenti.

La mappa in tempo reale del sito Luceverde evidenzia rallentamenti e code sul tratto urbano dell’A24, sulla Flaminia e sulla Cassia a Roma Nord. Situazione analoga sulla Salaria, sulla Tangenziale Est e sulla Tiburtina. Rallentamenti e code anche per chi entra a Roma da Sud: traffico bloccato su Colombo e via del Mare, sulla Pontina conseguenze anche per un incidente.

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