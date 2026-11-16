Novecento milioni di galassie censite, il satellite Euclid avvia la costruzione della mappa 3D dell’universo

(Adnkronos) – La missione spaziale europea Euclid, gestita dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con un rilevante contributo scientifico e tecnologico italiano da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di numerosi atenei, ha pubblicato la Data Release 1 – Foundation, la prima parte del suo primo grande catalogo astronomico.

Il rilascio comprende circa 10.000 immagini che coprono 1.900 gradi quadrati di volta celeste, una superficie pari a circa 9.500 lune piene, e censisce novecento milioni di galassie, insieme a quindicimila candidati a lente gravitazionale forte, sessanta milioni di candidati quasar e dati spettroscopici relativi a 160 milioni di sorgenti. Questi dati, frutto di tredici mesi di osservazioni successive al lancio avvenuto nel 2023 e di un lungo lavoro di sviluppo algoritmico, rappresentano appena il 14% del censimento complessivo previsto nei sei anni di durata della missione, ma costituiscono già la base per costruire la più estesa mappa tridimensionale dell’universo mai realizzata, strumento essenziale per indagare la natura della materia oscura e dell’energia oscura.

Gianluca Polenta dello Space Science Data Center dell’ASI, responsabile del team che ha sviluppato il software per l’elaborazione delle immagini e primo autore di uno degli studi collegati al rilascio, ha illustrato il contributo delle osservazioni nel vicino infrarosso: “Le oltre 70.000 immagini nel vicino infrarosso incluse nella Data Release 1 permettono di guardare sempre più lontano nell’Universo, rivelando galassie deboli e distanti e fornendo informazioni fondamentali per misurarne le distanze e ricostruire la distribuzione tridimensionale della materia”.

L’archivio appena reso disponibile alla comunità scientifica abbraccia un ampio campione di gruppi e ammassi di galassie, tra cui il Superammasso dell’Orologio e diverse galassie del gruppo di M81, consentendo di studiare l’evoluzione delle strutture cosmiche su larga scala. Oltre alle riprese ottiche dello strumento VIS (VISible Instrument), il catalogo integra le rilevazioni spettroscopiche dello strumento NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer), che scompone la luce delle galassie nei suoi diversi colori per ricavarne la composizione chimica e la distanza.

Le galassie M 81, a destra, e NGC 3077, a sinistra, osservate con il telescopio spaziale Euclid. Crediti: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin CC BY-SA 3.0 IGO

Sulla complessità computazionale richiesta per elaborare questa mole di informazioni è intervenuto Marco Frailis dell’INAF, responsabile del Science Data Center italiano di Euclid: “Estrarre spettri calibrati su un volume di dati così vasto ha richiesto al team del Science Data Center italiano un complesso lavoro di progettazione e ottimizzazione dei software di analisi per lo strumento NISP, adattandoli all’infrastruttura di calcolo distribuita del Science Ground Segment».

All’interno di questa filiera operativa, l’Italia guida il segmento scientifico di terra, ospita uno dei nove Science Data Center presso la sede ALTEC di Torino e partecipa direttamente al monitoraggio in orbita della strumentazione, come sottolineato da Stefano Dusini, responsabile nazionale per l’INFN della missione Euclid: “INFN e INAF collaborano alla gestione in volo di NISP, seguendone il funzionamento e verificandone le prestazioni durante le osservazioni. Questo lavoro, svolto in stretto coordinamento con il consorzio internazionale, è fondamentale per assicurare la qualità e l’affidabilità dei dati su cui si baseranno gli studi della materia oscura e dell’energia oscura”.

Il percorso di analisi proseguirà fino alla metà del 2027, quando è prevista la pubblicazione della versione completa della Data Release 1, che includerà anche le misurazioni sul raggruppamento delle galassie e sull’effetto di lente gravitazionale debole per ricostruire con maggiore precisione la distribuzione della materia nel cosmo.

Immagine di apertura: L’ammasso di galassie Abell 3128, osservato con il telescopio spaziale Euclid. Crediti: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin CC BY-SA 3.0 IGO

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)