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Notte di attacchi incrociati tra Mosca e Ucraina, morti e feriti A Zaporizhzhia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati, al 1.638esimo giorno di guerra.
Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco Sergey Sobyanin citando il Ministero della Difesa: “Il personale dei servizi di emergenza sta intervenendo nel luogo in cui sono caduti i detriti”, ha scritto Sobyanin sui social.
Mentre droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia. Due persone sono rimaste uccise e almeno altre dieci ferite. Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.
Secondo Fedorov, i droni russi hanno colpito il capoluogo regionale, danneggiando edifici residenziali e non residenziali.
Gli impatti hanno provocato un incendio.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
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