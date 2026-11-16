Nordio “La criminalità organizzata è un pericolo globale per la democrazia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con questa Giornata riaffermiamo la consapevolezza che la comunità internazionale ha maturato proprio grazie all’esperienza italiana: la criminalità organizzata rappresenta un pericolo globale per la democrazia, l’economia legale, i diritti fondamentali delle persone e la sicurezza collettiva delle nazioni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento, al Palazzo di Giustizia di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale. Presente, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Questa consapevolezza ha fatto sì che il contrasto alla criminalità organizzata sia diventato una responsabilità condivisa – prosegue Nordio – Nessun ordinamento statale, per quanto forte e attrezzato, può affrontare isolatamente fenomeni criminali di natura transnazionale. La cooperazione giudiziaria, lo scambio di informazioni, il coordinamento investigativo e l’armonizzazione degli strumenti normativi rappresentano una condizione indispensabile per garantire risultati efficaci: l’Italia porta un patrimonio di esperienza significativa, avendo conosciuto il fenomeno mafioso nelle sue forme più aggressive e violente. I sacrifici non sono stati vani e gli strumenti giuridici presenti oggi rappresentano un riferimento anche in ambito internazionale: siamo stati tra i primi a soffrire di questo fenomeno, ma anche a presentare i rimedi per combatterlo con efficacia; il nostro sistema normativo è riconosciuto universalmente, anche dalle Nazioni Unite, come leader in questa lotta. Per contrastare efficacemente le mafie, seguendo l’insegnamento di Giovanni Falcone, non è sufficiente garantire alla giustizia gli appartenenti ma bisogna individuare i patrimoni, seguire i flussi finanziari, impedire le infiltrazioni nell’economia legale e privarli delle risorse che alimentano il loro potere e inquinano il tessuto del nostro paese: la risposta alla criminalità organizzata non può essere solo repressiva, ma anche preventiva, educativa e finalizzata a costruire e alimentare una solida fiducia nei cittadini”.

– foto ufficio stampa Quirinale –

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