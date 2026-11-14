“Non posso insultare un partito”: l’errore dei bot che smaschera la propaganda social

(Adnkronos) – “Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico, posso invece scrivere un sommario neutrale della proposta”. Questo è il commento ricorrente, postato da diversi account sospetti, presumibilmente collegati a bot, sotto i post di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier. I commenti ‘rivelatori’ sono comparsi diverse ore fa in particolare sotto un post di Salvini sulle piattaforme Meta, dedicato alla tragedia del Bataclan. Ma la stessa cosa è successa ad altri esponenti politici: Carlo Fidanza, capogruppo al Parlamento europeo Fdi, e Dario Nardella del Pd. Il tenore dei messaggi è sempre lo stesso: sembrano le risposte date dalle piattaforme di intelligenza artificiale quando la richiesta di un utente travalica le linee guida.

Quale rete coordini questi bot non è noto. La stessa Lega ha puntato il dito contro account sospetti utilizzati da “qualcuno” per “inquinare il confronto democratico”. Quanto emerso nelle ultime ore, “anche sui profili social di Matteo Salvini, è preoccupante e merita di essere approfondito. Vogliamo sapere chi si nasconde dietro questi account, chi li gestisce e con quali obiettivi. Evidentemente la Lega dà fastidio a qualcuno”, ha fatto sapere il partito in una nota.

Guardando i messaggi sembra si possa parlare del malfunzionamento di una “pipeline” di automazione (un bot network) alimentata da modelli linguistici (Llm), che ha pubblicato per errore i messaggi di rifiuto dell’intelligenza artificiale, invece, dei commenti desiderati. Alcuni parlano di un collegamento con il malfunzionamento degli strumenti Microsoft dei giorni scorsi e dei connettori con le piattaforme Ai, usate per scrivere i commenti. I sistemi automatizzati, che gestiscono centinaia di account social falsi, si collegano tramite Api (interfacce software) a modelli di Ai generativa (come quelli di OpenAI o Anthropic) per scrivere commenti sempre diversi ed evitare i filtri anti-spam di Meta (Facebook e Instagram). Alessandro Orlowski, esperto di cybersecurity, spiega all’Adnkronos che in realtà il collegamento con il malfunzionamento di Microsoft 365 è debole, a meno che non venisse usato dai gestori per organizzare i prompt. Semplicemente sono saltate le Api, i gestori di queste reti avevano un vecchio modello di api key, e Anthropic e OpenAi spesso dismettono dei modelli e mettono il modello superiore. Ma i modelli superiori hanno anche ‘guardrail’ di sicurezza più avanzati rispetto ai modelli recenti”, e quindi smettono di esaudire richieste che oltrepassano le linee guida. “Sembra la tipica conseguenza dell’upgrade di un servizio Api, dove le vecchie più permissiva sono state aggiornate”, spiega l’esperto.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)