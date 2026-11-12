Noi – Comprendere la dimensione collettiva, culturale e sociale dell’igiene intima​

Nel terzo episodio di “IntimaMente Noi” scopriremo come comunità, contesti, accessibilità e strutture sociali modellano l’esperienza delle donne rispetto all’igiene intima – dalla menopausa alla povertà mestruale – includendo il ruolo degli alleati e dei sistemi di supporto. ​I temi trattati saranno:

Oltre la biologia: cultura, narrazioni, tabù e l’esperienza condivisa dell’essere donna​. Come norme culturali, narrazioni generazionali, aspettative sociali e tabù radicati influenzino il modo in cui le donne comprendono e gestiscono l’igiene intima nelle diverse fasi della vita – in particolare durante la menopausa, momento in cui informazioni e orientamento risultano spesso limitati.

Accesso e disuguaglianze: quando l’igiene diventa una barriera​. Un approfondimento sulle disparità nell’accesso a prodotti, spazi sicuri e servizi adeguati – dalla povertà mestruale alle difficoltà incontrate a scuola, sul lavoro e nei luoghi pubblici – e sul valore delle reti di sostegno, come le Officine della Salute della Croce Rossa, nel garantire un aiuto essenziale alle comunità più vulnerabili. ​

​Comunità, Dialogo e Responsabilità Condivisa​. Costruire una cultura dell’apertura che includa il dialogo intergenerazionale, il ruolo degli uomini come alleati e l’importanza dell’azione collettiva – dalle politiche pubbliche ai percorsi educativi – per assicurare dignità, inclusione e pari accesso a tutte le donne.​

Ospiti di Corinna Spirito, giornalista Adnkronos: Anna Scavuzzo, Vicesindaca di Milano, Assessora Rigenerazione Urbana ed Educazione; Valerio Mogini, Medico chirurgo, Direttore Area Sociosanitaria di Croce Rossa Italiana; e Laura Deni, Communications Manager di Essity Italia.

“IntimaMente Noi”, un vodcast Essity realizzato da Adnkronos: disponibile su YouTube, Spotify, sul sito intimamentenoi.it e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.