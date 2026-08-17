Noemi torna sul palco dopo la caduta: “Dove eravamo rimasti?”

(Adnkronos) – “Dove eravamo rimasti?”. Con queste parole Noemi è tornata sul palco con le stampelle dopo la brutta caduta che l’ha costretta a un lungo ricovero in ospedale.

La cantante si è esibita da seduta per ovvie ragioni: “Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco, mi è mancato cantare in queste settimane”.

“La musica – ha aggiunto Noemi – ci dà sempre l’opportunità di sentirsi più forti e trovare energie. Grazie per i messaggi d’affetto”. I medici le avevano consigliato di “tornare più tardi, mi sarei dovuta prendere più settimane, ma ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme”, ha detto.

Lo scorso 19 luglio mentre Noemi stava intonando ‘Briciole’ durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti si era avvicinata al pubblico, facendo segno di battere le mani al tempo, ma aveva perso il contatto visivo con il palco, non accorgendosi che stava finendo.

Noemi aveva fatto un vero e proprio volo ed è caduta, con il concerto che è stato subito interrotto e la cantante trasferita in ospedale. “A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione”, aveva scritto il Comune di San Salvo Marina in una nota pubblicata su Facebook. “Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto l’amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera”, aveva concluso il Comune.

Dopo la caduta, Noemi aveva scritto un messaggio sui social. “Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte”.

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