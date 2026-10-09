Noemi Bocchi, dall’amore con Totti a ‘Ballando con le stelle’ – Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Per anni è rimasta in disparte, oggi Noemi Bocchi decide di far sentire la sua voce e di farsi conoscere dal grande pubblico. Nonostante il suo nome sia diventato noto quando ha iniziato a essere accostato a quello di Francesco Totti, nel 2022, solo oggi – con la decisione di partecipare come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ – si mette sotto i riflettori.

Estratti audio: VIDEO Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: le prove per il loro Samba – Ballando con le Stelle 03/10/2026 – Rai – 05 ott 2026.

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