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Tensione dietro le quinte di Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione della scorsa puntata di Noemi Bocchi, la concorrente è stata fermata dai giornalisti di ‘RaiRadio2’ per realizzare, come di consueto, una breve clip da condividere sui profili social.

Questa volta alla compagna di Francesco Totti è stato fatto un giochino con delle domande, all’apparenza innocue. Bocchi avrebbe dovuto rispondere alle domande mostrando la carta di un concorrente a seconda della risposta data. La prima domanda è stata: “Alla tua amica single chi è che presenteresti per un appuntamento?”.

La concorrente, con le carte in mano dei singoli concorrenti, sceglie di estrarre proprio quella di Alessandro Matri: “Questo gli presenterei”. La risposta, seppur mascherata da un chiaro complimento rivolto all’ex calciatore, non è piaciuta a Federica Nargi, che è intervenuta con un commento sotto al video: “Mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo ‘sposato’ con figlie”, ha scritto la modella ed ex velina, aggiungendo delle emoticon sorridenti.

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