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Nobel Economia 2026 ad americani Hall e Woodford﻿, il premio dedicato alla stabilizzazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il premio Nobel per le scienze economiche 2026 è stato assegnato a due studiosi americani, Robert E. Hall e Michael Woodford. Il premio di quest’anno è dedicato alla stabilizzazione: infatti – secondo il comitato che assegna i riconoscimenti – i vincitori del Nobel 2026 hanno sviluppato nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato significativamente la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci. Sulla base di questi modelli, misure di politica fiscale e monetaria tempestive possono ridurre i picchi e le flessioni dell’economia. 

Il premio per le scienze economiche è conferito dalla Reale Accademia Svedese delle Scienze di Stoccolma, in Svezia, secondo gli stessi principi che regolano l’assegnazione dei Premi Nobel sin dal 1901. Nel 1968, la Sveriges Riksbank (la banca centrale svedese) istituì il premio Sveriges Riksbank per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. Il premio si basa su una donazione ricevuta dalla Fondazione Nobel nel 1968 dalla Sveriges Riksbank in occasione del 300° anniversario della banca. L’importo del premio è lo stesso dei Premi Nobel ed è erogato dalla Riksbank. Il primo premio per le scienze economiche fu assegnato a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen nel 1969. Fino all’edizione 2025 ci sono stati 99 premiati in scienze economiche, tra cui 3 donne. Il vincitore più giovane aveva 46 anni, il più anziano 90. 

economia

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