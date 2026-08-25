Nintendo Switch 2, in arrivo il bundle con Sports Resort

(Adnkronos) – Nintendo amplia l’offerta dedicata alla propria nuova console con un bundle che unisce hardware e intrattenimento sportivo. Dal 22 ottobre sarà infatti disponibile la confezione che abbina Nintendo Switch 2 a Nintendo Switch Sports Resort, il titolo che debutta proprio in quella data in esclusiva per la nuova console, sia in formato fisico sia in versione digitale.

Il pacchetto comprende una console Nintendo Switch 2, il download della versione completa del gioco e un codice per attivare un abbonamento individuale di tre mesi a Nintendo Switch Online, utile per chi desidera sperimentare sin da subito le funzionalità online del servizio.

Sports Resort porta i giocatori sull’Isola Wuhu, ambientazione che ospita dodici discipline sportive pensate per sfruttare i comandi di movimento della console. Prima di lanciarsi nelle sfide vere e proprie, è possibile personalizzare il proprio avatar scegliendo tra un personaggio Sportsmate o un Mii, per poi dedicarsi liberamente all’esplorazione dell’isola con mezzi come l’idrovolante e la moto d’acqua.

Tra le attività competitive figurano discipline già note al pubblico Nintendo, come la boxe e il bowling, accanto a proposte più originali come il tiro con l’arco e la lotta di pollici. Il salto della corda, invece, funge da riscaldamento prima di affrontare le prove principali, completando un’offerta pensata per coinvolgere sia i giocatori occasionali sia quelli più esperti.

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