“Niña” è il nuovo singolo dei Nitidi

Da venerdì 19 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “NIÑA”, il nuovo singolo dei NITIDI già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 luglio.

“Niña” è brano passionale che esplode in un vortice di ritmi bossa nova, latini, rap e funky, trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera calda e coinvolgente. Le strofe, in un intreccio di napoletano e italiano, si alternano ad un ritornello in spagnolo, dipingendo con parole vivaci l’intensità di un amore che travolge ogni confine. La canzone invita a lasciarsi andare in una danza sfrenata che dura tutta la notte, dove il tempo e le circostanze perdono importanza, lasciando spazio solo al desiderio e alla passione.

Il ritmo incalzante e le melodie mediterranee conquistano i sensi, mentre il cambio di ritmo nel finale esplode in un funky energico che invita a non fermarsi mai.

“Niña” è un invito alla gioia di vivere e alla bellezza di un amore che non conosce barriere. Un pezzo perfetto per chi ama la musica latina, le atmosfere calde e le passioni travolgenti.

Spiega la band a proposito del brano: “Nina è un ballo… è un canto… è il ritmo della bossa che ti entra nelle ossa. È la passione per la notte, l’amore per la musica e la bellezza di un amore condiviso.

Nina è una donna spagnola che sprigiona tutto il suo amore facendo ballare e innamorare tutti.

Nina non è solo una canzone, è la definizione di seduzione e coinvolgimento, è quel fuoco che brucia dentro e ti fa esplodere. Agli ascoltatori consiglio di chiudere gli occhi, ascoltare e dare spazio all’immaginazione”.

Biografia

Nitidi é un gruppo musicale multietnico unico nel suo genere perché ogni componente é diverso e rappresenta generi musicali differenti. Lenny è un batterista e cantautore tedesco, amante della musica hip hop e funk. Ilja é nato in Unione Sovietica ma vanta origini Siberiane (nel lontano Lago Baikal) ed è appassionato del flamenco e la bossa nova, Tiziano Tarantino (Naizy) é amante di Soul e Rnb, mentre Gaetano Iorio (Tutua) di Rap e musica classica napoletana.

L’incontro tra di loro genera una musica che vuole parlare di positività, di gioia di vivere, ma anche di libertà di espressione. Il gruppo ha background diversi, essendo originari di luoghi lontani tra loro come la Germania, la Russia e Napoli, e parla della diversità come una caratteristica positiva di ognuno di loro.

Il gruppo è nato da un incontro casuale tra le strade di Bologna dopo il primo lockdown, ma si è subito creata sintonia tra di loro. Hanno trovato un’atmosfera perfetta nel suonare insieme. Non c’è stato bisogno di lavorare troppo per creare le canzoni. Motivi e melodie sono nati in maniera spontanea e armonica, proprio come si è formato il gruppo. In poche settimane hanno scritto il loro primo album e sono andati in studio per registrarlo. Hanno partecipato alle Audition di X Factor 2022 e alla 35^ edizione di Sanremo Rock e Trend. Nel 2022, Ilja e Lenny sono andati via da Bologna, ma il gruppo è rimasto forte. Creano nuove canzoni e riescono a pianificare nuovi concerti e pubblicazioni di singoli. Sono forti, divertenti e unici perché hanno la carica dentro, vogliono farsi conoscere e creare la propria musica.

Inutile dire che due napoletani, un russo e un tedesco non sono i protagonisti di una barzelletta ma di una band che ha creato un genere musicale unico e di ispirazione per le generazioni di oggi e di domani.

Dopo “Energia” e “Io contro il mondo”, “Niña” è il nuovo singolo dei Nitidi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 luglio e in rotazione radiofonica da venerdì 19 luglio 2024.

Facebook | Instagram