Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Niente tende tradizionali, vince la moda: la nuova tendenza nel design delle case

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Le tende non vanno più di moda, o almeno, quelle bianche. Per anni, al fine di coprire le finestre, le case, anche quelle degli italiani, si usavano le tende a rullo bianche, ma ora c’è un nuovo design che sta diventando popolare nel mondo dell’arredamento d’interni, ovvero le tende oscuranti con binario, che permettono di coprire completamente la finestra, non lasciando filtrare nemmeno un raggio di sole, e sono considerate più alla moda. 

Queste ‘nuove’ tende permettono di mantenere il tessuto aderente ai lati della finestra e così si ottiene un oscuramento più efficace. Inoltre hanno un aspetto più pulito e uniforme, che rende più gradevole e moderna, almeno secondo gli esperti di interior design, esteticamente la camera da letto, il soggiorno e tutti gli ambienti della casa. 

La principale differenza tra le tende oscuranti e quelle tradizionali, oltre al tessuto più ‘spesso’, risiede nel loro sistema di installazione. Il tessuto scorre lungo un meccanismo che contribuisce a mantenere la tenda in posizione ed evitare la formazione di spazi tra la stessa e il telaio della finestra. 

Ma, come detto, c’è anche una componente estetica. Il design, in questo modo, risulta più uniforme, minimalista e moderno. In più la stanza si mantiene anche più pulita, visto che le tende tradizionali rischiano di accumulare polvere. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lotito: “De Rossi alla Roma scelta intelligente”. E, poi, la bordata: “Dovevano fallire”

21 Gennaio 2024

Intesa Ue su leggi contro tratta esseri umani, incluso sfruttamento maternità surrogata

24 Gennaio 2024

Ostia, violenza tra le mura domestiche: arrestato 46enne in possesso di un revolver

25 Agosto 2017

Thailandia, morta a 47 anni la principessa Bajrakitiyabha: era la prima figlia del re

12 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno