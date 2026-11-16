New York, Italpress media partner del Business Care International Award

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress sarà media partner della 9^ edizione del Business Care International Award che si svolgerà a New York i prossimi 18 e 19 novembre, presso il consolato generale d’Italia e a Piazza Italia a Times Square.

La selezione dei premiati è affidata a una giuria presieduta da Fabrizio Ferragni (già direttore di Rai Italia) e composta da Paolo Liguori (già direttore Mediaset), Alessandro Masi (segretario generale della Società Dante Alighieri) e Silvana Mangione (vice segretario generale del Cgie).

“Un atterraggio sereno mi ha portato ieri sera sulla pista del JFK a New York, credo per la 50esima volta… Ogni volo rafforza la stessa certezza: il Business Care International Award sta diventando un ponte sempre più vivo tra l’Italia e il mondo. In questi giorni, tra il Consolato e Times Square, sentiamo già l’energia dei nuovi Awardees e il Talento delle nuove “Rising Stars” che premieremo… e di una community che cresce. Ma oggi sono particolarmente felice perchè la voce del premio diventa ancora più potente grazie alla partnership con Italpress, un’agenzia in fortissima espansione globale. Ringrazio di cuore Gaspare Borsellino per aver creduto in questo progetto: insieme porteremo l’eccellenza italiana ancora più lontano, fino alla 10ª edizione “Anniversary” di Roma”, afferma Massimo Veccia, presidente di Business Care, che organizza da 9 anni il prestigioso premio fra Roma e New York.

Molto soddisfatto di questa partnership anche il direttore e fondatore dell’agenzia Italpress, Gaspare Borsellino. “Siamo veramente onorati – afferma Borsellino – di essere al fianco come Media partnership della nona edizione di questo importante premio. Italpress da alcuni anni sta sempre più espandendosi a livello internazionale e soprattutto in nord America ed in particolar modo a New York, dove la scorsa estate ha raddoppiato la sua presenza con un corner televisivo a Time Square”.

– Foto ufficio stampa Business Care International Award –

(ITALPRESS).