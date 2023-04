Nettuno, esplosione in una villetta nella notte: estratto dai vigili del fuoco un uomo ancora in vita

Oggi, primo aprile, alle ore 5,30 circa la S.O. ha inviato la squadra VVF di Anzio (23/A) e quella di Nemi(32/A) a Nettuno ,Via Lago Trasimeno 68, per incendio villetta determinato da un’ esplosione avvenuta in una delle stanze dell’unità abitativa. Durante le operazioni di spegnimento è stata estratta una persona ancora in vita :l’uomo è stato affidato al personale del 118 che ha poi provveduto al trasportato in ospedale con codice rosso. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto .Sul posto presenti i carabinieri .

