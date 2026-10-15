Netflix acquisisce i diritti esclusivi per la Coppa del Mondo FIFA 2030 in Spagna e Andorra

(Adnkronos) – Netflix ha acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione per la Spagna e l’andorra della Coppa del Mondo FIFA 2030, assicurandosi la copertura in diretta di tutte le 104 partite del torneo calcistico. L’edizione del 2030 coinciderà con il centenario della competizione e vedrà la Spagna tra i paesi ospitanti principali insieme a Marocco e Portogallo, mentre le gare celebrative inaugurali si svolgeranno in Argentina, Paraguay e Uruguay.

La programmazione della piattaforma comprenderà la copertura integrale degli incontri, affiancata da approfondimenti pre-partita, trasmissioni durante l’intervallo, analisi post-partita con prospettiva locale e una rassegna giornaliera dedicata nei giorni di gara. L’accordo prevede inoltre che un incontro per ciascuna giornata sia fruibile gratuitamente in Spagna, oltre a un pacchetto di partite comprendente tutti gli incontri della nazionale spagnola, le due semifinali e la finale che saranno trasmesse da un’emittente nazionale in chiaro, i cui dettagli definitivi saranno definiti in prossimità dell’evento. L’intesa rafforza la collaborazione tra il servizio di streaming e la FIFA, dopo l’acquisizione dei diritti di trasmissione per i campionati mondiali femminili del 2027 e del 2031 in Stati Uniti e Canada.

Commentando l’accordo, il Chief Content Officer di Netflix Bela Bajaria ha dichiarato: “Pochi eventi uniscono le persone come la Coppa del Mondo. Ero sugli spalti quest’anno quando la Spagna ha sollevato il trofeo e ho assistito alla passione, all’orgoglio, alle storie: entrano tutti a far parte della cultura di una nazione e vengono ricordati per generazioni. Con la Spagna pronta a ospitare il torneo nel 2030, siamo entusiasti di portare ogni partita ai tifosi di Spagna e Andorra su Netflix. Per gli appassionati di calcio spagnoli, accogliere il mondo da campioni in carica su Netflix renderà questo momento diverso da qualsiasi altro. E la nostra partnership in espansione con FIFA, inclusa la Coppa del Mondo femminile nel 2027 e 2031 per Stati Uniti e Canada, riflette il nostro continuo impegno nell’avvicinare i fan ai più grandi momenti dello sport mondiale”.

Sulla stessa linea si è espresso il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström: “Siamo lieti di consolidare la nostra partnership con Netflix in vista della Coppa del Mondo FIFA 2030. Questa sarà un’edizione speciale del torneo e non vediamo l’ora di lavorare insieme per portarla ai tifosi in Spagna e Andorra. La nostra ambizione condivisa è avvicinare i tifosi al gioco e consentire al maggior numero possibile di persone di condividere l’emozione della competizione”.

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia che ha visto Netflix ampliare la propria offerta di contenuti sportivi dal vivo a livello globale, spaziando dalle leghe professionistiche statunitensi agli eventi di combattimento, e consolidando la presenza in Spagna attraverso la produzione di documentari dedicati a personalità e competizioni di primo piano nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

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