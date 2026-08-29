Nepal, Patrizia Marziale e Luca Barachini i turisti italo-svizzeri dispersi. Il post social: “Chiedimi se sono felice”

(Adnkronos) – Si chiamano Patrizia Marziale e Luca Barachini i due cittadini italo-svizzeri inseriti nella lista dei turisti stranieri dispersi in Nepal, oltre al gioielliere rapallese

Marco Ratto

, dopo l’alluvione che ha colpito il Paese.

La coppia, residente a Lugano, nel sud della Svizzera, italiano lui, svizzera lei secondo l’elenco dei dispersi diffuso dal governo nepalese e mostrato dal tg3, sarebbe arrivata lo scorso 26 agosto nella zona di confine tra il Nepal e la regione autonoma del Tibet. Dei due, così come di Ratto, si sono perse le tracce. Non si esclude che possano essersi spostati in un’area rimasta isolata, dalla quale non riescono a comunicare la loro presenza.

Il sabato precedente all’alluvione, 22 agosto, la donna aveva pubblicato un post sul suo profilo social nel quale, accanto a una cartina del Tibet con 12 tappe, da Lhasa a Kathmandu, aveva scritto: “Chiedimi se sono felice… Sì. Perché ho imparato che la felicità non ha bisogno di grandi cose. È in un sorriso sincero, in un abbraccio che arriva al momento giusto, in uno sguardo che parla senza bisogno di parole. La felicità, in fondo, è fatta di piccoli istanti… quelli che diventano ricordi e restano nel cuore”.

Di loro, così come di Ratto, non si hanno ancora notizie: la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, anche stamane ha pubblicato un post nel quale conferma di non avere nuove informazioni: “Sono in contatto costante con la famiglia di Marco -scrive-. Lo faccio in modo frequente, ma con la massima discrezione, per rispettare la loro intimità e, al tempo stesso, far sentire che l’intera città di Rapallo è lì con loro, pronta a sostenerli”.

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