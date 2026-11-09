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Negrini (Fondazione Cariplo): “Carcere non sia considerato un corpo estraneo alla società”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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“La sfida Limen è la quarta delle sfide che Fondazione Cariplo presenta. L’idea è quella di fare in modo che il carcere non venga considerato un corpo estraneo alla nostra società, perché fa parte come molte altre istituzioni dello Stato e quindi riguarda tutti”. Così la vicepresidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini ha illustrato il programma di reinserimento dei detenuti “Limen – Un futuro oltre la pena”.

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