Negrini (Fondazione Cariplo): “Carcere non sia considerato un corpo estraneo alla società”

“La sfida Limen è la quarta delle sfide che Fondazione Cariplo presenta. L’idea è quella di fare in modo che il carcere non venga considerato un corpo estraneo alla nostra società, perché fa parte come molte altre istituzioni dello Stato e quindi riguarda tutti”. Così la vicepresidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini ha illustrato il programma di reinserimento dei detenuti “Limen – Un futuro oltre la pena”.