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Nazionale, Frattesi lascia il raduno azzurro per risentimento muscolare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Problemi fisici per Davide Frattesi. Oggi, venerdì 13 novembre, il centrocampista della Lazio – a segno ieri in Nations League contro la Francia – ha lasciato il ritiro della Nazionale. Cos’è successo? Frattesi è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro a Roma, nel club di appartenenza. 

All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di Uefa Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri. Per la decisiva sfida contro il Belgio, Mancini non potrà dunque far affidamento su Frattesi.  

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