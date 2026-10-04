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Nautica, Perrelli (America’s Cup Partnership): “ntusiamo incredibile, premesse fantatische per 2027”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Lo scorso anno il team New Zealand, che era il Defender che ha strutturato e definito l’accordo col Governo per portare la Coppa America a Napoli, ha siglato un accordo con Confindustria Nautica. Quindi qui a Genova ha portato la Coppa America e noi abbiamo preso il testimone: oggi continuiamo questo dialogo che sta crescendo insieme a tutto il percorso della Coppa America. Che aspettative ci sono per il 2027? Le premesse sono fantastiche. Sono state bellissime le regate, l’organizzazione e il successo sia di Cagliari sia ovviamente quello che abbiamo visto il weekend scorso a Napoli. Le risposte del territorio, ma anche dell’audience televisiva in tutto il paese, sono state superiori alle aspettative. Possiamo immaginare che l’anno prossimo sarà ancora meglio”. Lo ha detto Marzio Perrelli, Chief Executive Officer dell’America’s Cup Partnership, durante la sua visita al 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

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