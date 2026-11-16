Nautica, Italia protagonista al Metstrade 2026 di Amsterdam con collettiva aziende italiane

(Adnkronos) – Domani, martedì 17 novembre apre le porte il Metstrade di Amsterdam, il salone internazionale di riferimento per gli operatori della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto, in programma fino al 19 novembre. Confindustria Nautica sarà presente con un’importante collettiva di 77 aziende italiane, organizzata in collaborazione con ICE Agenzia nell’ambito del Piano di Promozione del Made in Italy promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La partecipazione italiana si articola in due Padiglioni Nazionali – l’Italian Pavilion nella Hall 12 e il Superyacht Pavilion nella Hall 7 – per una superficie espositiva complessiva di 1.753 mq, a testimonianza della forza di un sistema produttivo capace di fare rete, valorizzare le competenze della filiera e creare nuove opportunità di business.

“La componentistica e gli accessori nautici rappresentano uno dei punti di forza della nostra industria e un patrimonio di competenze, creatività e capacità imprenditoriale che contribuisce in modo determinante al successo della nautica da diporto italiana nel mondo – afferma Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica –. Parliamo di un tessuto produttivo costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, capaci di esprimere livelli di eccellenza nella qualità, nella tecnologia e nell’innovazione. Il raggiungimento dei 2 miliardi di euro di fatturato nel 2025 conferma il valore industriale di questo comparto e il suo ruolo strategico per la competitività dell’intera filiera. In questo contesto, desidero sottolineare il valore della consolidata collaborazione con Ice Agenzia, che quest’anno si rafforza ulteriormente attraverso una presenza istituzionale ancora più ampia e strutturata nei due Padiglioni Nazionali. Un impegno congiunto che testimonia la volontà di accompagnare concretamente le nostre imprese sui mercati internazionali, valorizzando le eccellenze del Made in Italy e favorendo nuove opportunità di sviluppo e di business. È attraverso questo lavoro di sistema che possiamo continuare a sostenere la competitività e la crescita internazionale della nostra industria”.

A sottolineare il valore istituzionale della partecipazione italiana sarà anche la visita dell’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Augusto Massari, prevista per martedì 17 novembre, giornata inaugurale della manifestazione. La presenza dell’Ambasciatore rappresenterà un’importante occasione per valorizzare il ruolo delle imprese italiane e il contributo della filiera della componentistica e degli accessori alla competitività internazionale dell’industria nautica nazionale. Il Metstrade si conferma inoltre un appuntamento di riferimento per il confronto sui principali temi tecnici, industriali e di sviluppo del settore nautico internazionale, offrendo alle imprese opportunità di dialogo e collaborazione sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e dell’evoluzione dei mercati. Confindustria Nautica parteciperà con i propri delegati al Superyacht Forum, al Council Meeting della federazione europea Ebi e a numerosi meeting e workshop tecnici di Icomia, quali il Sustainability Committee, la Superyacht Division, il Combined meeting, il Technical Committee e il Trade and Market Intelligence Committee.

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