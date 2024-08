Naufragio nel palermitano, riprese le ricerche dell’ultima dispersa

Giubileo, Aurigemma "Siamo pronti, offriremo i servizi al meglio" RIMINI (ITALPRESS) - "Noi siamo pronti. C'è una collaborazione molto stretta a livello istituzionale tra i vari enti, siamo pronti ad accogliere questo anno che è sicuramente un anno di riflessione, accoglienza e integrazione. Penso che saremo in grado di offrire al meglio i servizi per i milioni di turisti che verranno in questo anno […]

Manovra, Tajani "Non sarà lacrime e sangue, scegliere le priorità" RIMINI (ITALPRESS) - "Siamo alla vigilia di una manovra economica che dovrà affrontare molti dei problemi che ci troviamo di fronte, con una situazione molto meno negativa di quanto possa apparire perché le previsioni di crescita per il nostro Paese sono migliori di quelle di altri. Per affrontare una manovra che non può certamente essere […]

Tajani "Da FI una grande iniziativa per la riforma della burocrazia" RIMINI (ITALPRESS) - "Alla ripresa lanceremo una grande iniziativa da parte del mio partito per la riforma della burocrazia. Bisogna ridurre il fardello burocratico che impedisce a tante imprese di poter procedere a tante iniziative, penso alle start-up che a causa dei tempi biblici provocati dalla burocrazia abortiscono perché non riescono a compiere i primi […]

Ius scholae, Tajani "Non si utilizzi Berlusconi per polemica politica" RIMINI (ITALPRESS) - Sulla questione della cittadinanza "io non faccio polemiche, credo di conoscere bene il pensiero di Berlusconi e non credo debba essere utilizzato per fare polemiche politiche. Io non ho fatto polemica politica e non intendo farla con nessuno". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto […]