LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una bambina di sei anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa in mare dopo il capovolgimento di un barchino al largo di Lampedusa. E’ accaduto nella notte tra il 18 e il 19 novembre, quando il natante su cui viaggiava con altre decine di persone si è rovesciato e poi è andato a fondo. Secondo la prima ricostruzione, l’imbarcazione, lunga circa sette metri e salpata da Sfax, sulla costa tunisina, si è capovolta mentre si trovava già in vista della motovedetta della Guardia costiera, che stava per raggiungerla per l’intercetto. A seguito del ribaltamento, tutti i passeggeri sono caduti in acqua.

I militari sono intervenuti subito e sono riusciti a mettere in salvo cinquanta persone, poi trasportate sull’isola e fatte sbarcare in nottata al molo Papa Francesco. Tra i superstiti ci sono dieci donne e tre minorenni. Al momento, in base alle verifiche condotte dopo il salvataggio, la piccola ivoriana sarebbe l’unica persona di cui non si ha notizia. Non verrebbero segnalati altri dispersi.I naufraghi soccorsi provengono da sette Paesi dell’Africa occidentale e centrale: Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).