Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nations League, oggi Italia-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, gli azzurri sfidano la Turchia – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. La squadra di Mancini è reduce dal pareggio contro la Francia, fermata sull’1-1 a Parigi, mentre all’esordio era stata battuta per 2-0 dal Belgio a Roma e a Bursa aveva battuto proprio la Turchia di Montella per 4-1. 

 

La sfida tra Italia e Turchia è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct. Mancini. 

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct. Montella 

  

Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Hong Kong, un corso di formazione sull’IA per i cittadini

28 Agosto 2026

Natale a Zoomarine, dal 1 dicembre gli eventi delle feste

30 Novembre 2018

Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli attacca: “Pensati libera… dalle domande”

4 Marzo 2024

Zeman ricoverato per ischemia, servono altri controlli

12 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno