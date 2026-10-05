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Nations League, oggi Italia-Turchia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. Oggi, lunedì 5 ottobre, gli azzurri sfidano la Turchia allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna in un match valido per la quarta giornata di Nations League. Nei precedenti tre incontri la nazionale di Roberto Mancini ha perso all’esordio in casa con il Belgio per 2-0, per poi vincere 4-1 a Bursa con la Turchia e pareggiare 1-1 a Saint-Denis contro la Francia. La squadra guidata in panchina da Vincenzo Montella, invece, finora non ha conquistato nemmeno un punto, oltre al ko con gli azzurri ha perso anche in casa con la Francia per 1-0 e con il Belgio in trasferta per 3-0.  

L’Italia tornerà in campo a novembre per affrontare la Francia a Milano il 12 e il Belgio in trasferta tre giorni dopo.  

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