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Nations League, oggi Inghilterra-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Inghilterra torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, la nazionale del ct Tuchel ospita la Croazia a Wembley nella penultima giornata del Gruppo 3. La nazionale dei Tre Leoni arriva da due vittorie rumorose senza reti, un 7-0 proprio a Rijeka contro i croati e un 3-0 contro la Cechia. Dall’altra parte, gli uomini di Bilic puntano a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Spagna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia, in campo alle 21: 

Inghilterra (4-2-3-1) J Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel 

Croazia (4-2-3-1) Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir. Ct: Slaven Bilic 

 

La partita tra Inghilterra e Croazia sarà visibile su Sky Sport Uno, ma sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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