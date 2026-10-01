Nations League, oggi Danimarca-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo il Poertogallo. Oggi, giovedì 1° ottobre, la Nazionale lusitana sfida la Danimarca capitanata da Pierre-Emile Højbjerg – in diretta tv e streaming – in trasferta al Parken Stadion di Copenaghen, nella terza giornata di Nations League. Gli uomini del ct Jorge Jesus hanno vinto le prime due partite, in casa per 1-0 contro il Galles e in trasferta per 2-1 sulla Norvegia, mentre gli scandinavi dopo aver perso all’esordio per 3-2 in Norvegia, si sono imposti in casa 2-0 sul Galles.

La sfida tra Danimarca e Portogallo è in programma oggi, giovedì 1° ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-2-3-1): Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund. Ct: Riemer.

PORTOGALLO (4-3-3): D. Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, J. Neves; Felix, Ronaldo, Neto. Ct: Jesus.

Danimarca-Portogallo si potrà vedere su Sky Sport Uno e Canale 20. Inoltre si potrà seguire l’incontro in streaming su Sky Go e Now Tv.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)