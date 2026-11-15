Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nations League, oggi Belgio-Italia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia in Nations League. Oggi, domenica 15 novembre, la Nazionale di Roberto Mancini affronta il Belgio a Bruxelles nell’ultima partita del gruppo A del torneo, che vale un posto ai quarti di finale. Gli azzurri sono al momento primi nel girone a 10 punti, insieme alla Francia, mentre la squadra di Van Bommel è terza a 9 punti. Alla Nazionale basta un punto per avanzare, ma con un successo la qualificazione arriverebbe con tanto di primato nel girone. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Belgio-Italia? La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai su Rai 1. La sfida sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. 

La prossima sosta per le nazionali è in programma dal 22 al 30 marzo. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Amianto, Malcoltti: «Massimo sostegno alla proposta di legge dell’Ona per fermare la strage»

7 Novembre 2017

Pesca, Nsc: stoccafisso e baccalà norvegesi tra prodotti ittici irrinunciabili per italiani

2 Novembre 2023

Caradonna: “Con H2iseO cambieremo volto a sistema mobilità”

23 Giugno 2026

Agricoltura, Confeuro alla Ue e all’Italia: “Prima l’ambiente, poi il profitto”

18 Giugno 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno