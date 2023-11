Natale, Umana: “Sotto l’albero oltre 1.500 lavori in tutta Italia in logistica gdo moda e turismo”

(Adnkronos) – Si avvicinano il Black Friday e il Cyber Monday e crescono le richieste di personale da parte delle imprese in vista del Natale 2023. E' al via proprio in questi giorni la campagna che Umana dedica ogni anno – dalla metà di novembre – al recruiting di figure profilate e con competenze aggiornate, le più ricercate in occasione delle festività natalizie e dell’apertura della stagione turistica invernale. Sono oltre 1500 le opportunità di lavoro in tutta Italia con Umana, prevalentemente nei settori: logistica, grande distribuzione organizzata (gdo), turismo, moda. Logistica: è in Lombardia, Veneto e Piemonte che si concentrerà il maggior numero di richieste di lavoratori nella logistica (oltre 450, legati alle necessità del picco natalizio). In particolare, i recruiter di Umana sono alla ricerca di magazzinieri, autisti e carrellisti. Ristorazione-turismo: sono circa 200 le figure ricercate dalle aziende clienti di Umana nei settori della ristorazione, nel turismo, hotellerie e servizi legati al comparto, soprattutto nelle strutture ricettive in Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Grande distribuzione organizzata (gdo): sono circa 450 i profili che Umana sta cercando in tutto il territorio nazionale (con un picco di richieste in Lombardia, con più di 100 ricerche specifiche aperte) e Lazio da impiegare in strutture commerciali di media e grande dimensione. In particolare: addetti alla vendita (banco gastronomia e macelleria, reparto ortofrutta e pescheria), cassieri e addetti al confezionamento, anche figure junior, e capireparto. Moda: le ricerche per il settore mda di Umana vedono coinvolti alcuni importanti brand del lusso nella ricerca di personale in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Oltre alle consuete opportunità, Umana sta selezionando, specificatamente per il periodo natalizio, per i saldi e gli inventari di chiusura stagione, oltre 150 profili da impiegare nei negozi e nelle boutique sia nei grandi centri urbani (Roma, Milano, Firenze, Venezia) sia negli outlet, in prevalenza del Nord Italia. Le ricerche guardano a figure professionali con o senza esperienza, ma con conoscenza di più lingue e ottimo standing, da inserire in strutture retail di prestigio. Fra le professionalità più richieste: sales assistant, assistant store manager, addetti alla sistemazione merce e preparazione pacchetti natalizi. Oltre a quelle legate al periodo natalizio, si stanno intensificando anche le ricerche nella sanità. Sono circa 300, infatti, le figure oggetto di selezione nell’ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, in tutta Italia: 100 infermieri, la maggior parte in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Si richiedono laurea in Scienze infermieristiche e iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche aggiornata al 2023; 150 operatori socio-sanitari (oss) e ausiliari socio-assistenziali (asa) per rsa e centri servizio in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Marche. ono richiesti diploma di qualifica professionale operatore socio-sanitario (oss) e ausiliare socio-assistenziale (asa) rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente. E ancora: 50 farmacisti per parafarmacie in Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Veneto. Si richiedono laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e iscrizione all’Ordine dei farmacisti —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

