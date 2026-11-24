Dal 29 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Villa Doria si trasforma per la prima volta in un villaggio di Natale. Il parco storico sarà il cuore di “Albano s’illumina – La magia del Natale”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Albano Laziale che coinvolgerà anche il centro storico e le frazioni di Pavona e Cecchina.

Tra i viali di Villa Doria troveranno spazio installazioni luminose, casette in legno, mercatini artigianali e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione. Tra le attrazioni principali ci sarà una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, aperta a grandi e piccoli. Nella Casa di Babbo Natale i bambini potranno incontrare Babbo Natale, partecipare ai laboratori creativi e prendere parte alle attività di animazione. Concerti, musica e spettacoli dal vivo accompagneranno il pubblico durante le festività.

Le luminarie saranno installate anche nel centro storico, a Pavona e a Cecchina. L’obiettivo del Comune è portare le iniziative natalizie in più zone di Albano Laziale, favorire le passeggiate e sostenere le attività commerciali durante le feste.

“Abbiamo voluto mettere la nostra città al centro, restituendo piena vita e centralità a un luogo simbolico e amato come Villa Doria”, ha dichiarato il sindaco Massimo Ferrarini. Il primo cittadino ha indicato tra gli obiettivi del progetto la creazione di spazi di incontro e divertimento per le famiglie e il rilancio del commercio locale. “Vogliamo soprattutto che Albano non sia più un luogo di passaggio ma che diventi una destinazione”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook