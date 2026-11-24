Natale ad Albano Laziale, a Villa Doria arrivano la pista di pattinaggio e la Casa di Babbo Natale
Dal 29 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Villa Doria si trasforma per la prima volta in un villaggio di Natale. Il parco storico sarà il cuore di “Albano s’illumina – La magia del Natale”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Albano Laziale che coinvolgerà anche il centro storico e le frazioni di Pavona e Cecchina.
Tra i viali di Villa Doria troveranno spazio installazioni luminose, casette in legno, mercatini artigianali e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione. Tra le attrazioni principali ci sarà una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, aperta a grandi e piccoli. Nella Casa di Babbo Natale i bambini potranno incontrare Babbo Natale, partecipare ai laboratori creativi e prendere parte alle attività di animazione. Concerti, musica e spettacoli dal vivo accompagneranno il pubblico durante le festività.
Le luminarie saranno installate anche nel centro storico, a Pavona e a Cecchina. L’obiettivo del Comune è portare le iniziative natalizie in più zone di Albano Laziale, favorire le passeggiate e sostenere le attività commerciali durante le feste.
“Abbiamo voluto mettere la nostra città al centro, restituendo piena vita e centralità a un luogo simbolico e amato come Villa Doria”, ha dichiarato il sindaco Massimo Ferrarini. Il primo cittadino ha indicato tra gli obiettivi del progetto la creazione di spazi di incontro e divertimento per le famiglie e il rilancio del commercio locale. “Vogliamo soprattutto che Albano non sia più un luogo di passaggio ma che diventi una destinazione”.