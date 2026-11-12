Nassiriya, Mattarella “Impegno Italia per pace e diritto internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – «Nella ricorrenza della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya, rinnovo l’omaggio della Repubblica alla memoria di quanti, operando con abnegazione, hanno sacrificato la vita nelle operazioni per la stabilizzazione delle aree di crisi internazionali e per la risoluzione dei conflitti, servendo la causa dei diritti dei popoli nella loro aspirazione alla pace.

Oggi, con rinnovata commozione, uniamo il ricordo dei quattro militari dell’Esercito e del Corpo della Croce Rossa tragicamente scomparsi in Bosnia-Erzegovina, nell’adempimento del loro servizio”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Ai feriti nell’evento e alle famiglie così duramente colpite – prosegue la nota- esprimo solidarietà e riconoscenza.

La partecipazione in tormentate regioni del globo a rilevanti operazioni, costituisce la tangibile testimonianza del concorso dell’Italia al concreto sforzo della comunità internazionale nel contrastare gli orrori e le atrocità dei conflitti e delle divisioni tra popoli, favorendo la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva”.

“Il dispiegamento dei nostri contingenti e il sostegno ai partenariati sviluppati sotto l’egida delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea – prosegue – attestano la ferma volontà di salvaguardare i valori della pace, del multilateralismo e del rispetto della dignità di ogni persona e comunità.

La Repubblica, fedele ai propri obblighi costituzionali, nella propria storica missione di dialogo e cooperazione, continuerà a concorrere con determinazione alla causa dell’affermazione del diritto internazionale nelle controversie.

I militari e i civili, le donne e gli uomini impegnati oggi nelle zone di crisi e di conflitto, sanno che alla loro opera guarda con rispetto e fiducia la comunità nazionale.

A loro e alla memoria di quanti hanno donato la vita per il bene comune, va la riconoscenza della Repubblica».

-foto Ipa Agency-

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