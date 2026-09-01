Nasce Vetta, nuovo brand dedicato al noleggio a lungo termine

(Adnkronos) – Nasce Vetta, nuovo brand del Gruppo FTH dedicato esclusivamente al noleggio a lungo termine di automobili e veicoli commerciali. La nuova realtà raccoglie l’esperienza maturata dal gruppo nel settore della mobilità e opererà con una struttura autonoma rispetto a Noleggiare.

“Vetta non rappresenta alcun committente: il nostro unico riferimento è il cliente. Ne analizziamo la reale situazione e confrontiamo l’intero mercato per individuare la soluzione più adatta alle sue esigenze, e non quella più conveniente per noi”, dichiara Angelo Salerno, Sales Manager di Vetta.



L’obiettivo di Vetta è rispondere alla crescita e all’evoluzione del mercato attraverso un servizio di consulenza rivolto ad aziende, piccole e medie imprese, liberi professionisti, fleet manager e operatori del settore.

Con Vetta si potrà confrontare le proposte disponibili sul mercato per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze del cliente, con canoni fissi comprensivi dei diversi servizi previsti dal contratto.

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