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Napoli, tifosi furiosi con Allegri: “Troppo presto per dimettersi?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Il Napoli perde in casa con il Como e i tifosi si scagliano contro Massimiliano Allegri. Oggi, domenica 30 agosto, gli azzurri sono stati battuti dai lombardi nella seconda giornata di Serie A, al termine di una partita aperta e che la squadra di Fabregas ha meritato di vincere. Da qui la rabbia dei sostenitori partenopei, che si sono scatenati contro il tecnico livornese su X. 

“4-5-1 in fase difensiva, semplicemente Allegri”, ha scritto un utente, lamentando un approccio troppo difensivista al match. “Questo napoli è veramente inguardabile”, è il caustico giudizio di un tifoso, che però è largamente condiviso: “Allegri vive di fortuna, non si spiega come sia su quella panchina”. 

“Due partite sono troppo poche per chiedere le dimissioni di un allenatore?”, scrive un tifoso, incurante quindi della vittoria dell’esordio contro il Genoa.  

 

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