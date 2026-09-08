Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli, operazione riuscita per McTominay: quando torna in campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Quando torna Scott McTominay? Il centrocampista del Napoli è fermo a causa di una lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane ed emersa dopo la partita contro il Como della seconda giornata di Serie A. Lo scozzese si è quindi sottoposto oggi, martedì 8 settembre, a un intervento al cuore, una correzione mediante ablazione, che è perfettamente riuscito. 

“Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito”, ha scritto il Napoli in un comunicato ufficiale, “McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti”.  

McTominay salterà quindi sicuramente le prossime due partite del Napoli, rientrando con ogni probabilità dopo la sosta per le Nazionali. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ia, Saso (Manageritalia Lazio Umbria Sardegna): “Manager guidano cambiamento al servizio delle persone”

22 Maggio 2026

Ucraina, Putin rivendica progressi: “Nostre posizioni migliorano”

19 Dicembre 2023

Polymarket bloccato in Italia: sito di nuovo in lista nera dell’Agenzia dogane e monopoli

10 Luglio 2026

Sanremo 2024, Al Bano: “Protesta dei trattori meriterebbe la ribalta del festival”

4 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno