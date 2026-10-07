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Napoli, McTominay ottiene l’idoneità sportiva: quando torna in campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Scott McTominay si prepara a tornare in campo. Oggi, mercoledì 7 ottobre, il centrocampista del Napoli ha ottenuto l’idoneità sportiva dopo l’ablazione chirurgica a cui si è sottoposto a inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. A comunicarlo è stato Radio Kiss Kiss: “Scott McTominay ha superato gli esami clinici ed ha ottenuto l’idoneità sportiva. Torna ad allenarsi con il resto del gruppo già nella seduta pomeridiana odierna”, ha scritto sui propri canali social. 

Ora il centrocampista scozzese, che non gioca dalla sfida interna contro il Como della seconda giornata, potrà tornare ad allenarsi in gruppo per poi essere convocato da Massimiliano Allegri. Difficile vederlo in campo già nel match contro il Frosinone della prossima giornata e per la trasferta con il Villarreal in Champions League, più probabile una sua convocazione per la sfida di Venezia del 17 ottobre. 

 

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