Napoli, lesione muscolare per Neres: gli azzurri perdono il brasiliano fino alla sosta

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David Neres si ferma per un problema muscolare. L’esterno del Napoli ha accusato un risentimento nel corso del match di Champions League contro il Villarreal, rendendo necessari gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Gli accertamenti, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, come comunicato ufficialmente dal club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. “David Neres si ferma per un problema muscolare. L’esterno del Napoli ha accusato un risentimento nel corso del match contro il Villarreal, rendendo necessari gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Gli accertamenti, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra, come comunicato ufficialmente dal club azzurro. Neres ha già iniziato la riabilitazione”. Al momento, la comunicazione ufficiale del club non specifica i tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi intorno alle 3-4 settimane, il che vuol dire che l’ex giocatore dell’Ajax tornerà dopo la sosta per le nazionali in programma a novembre.

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