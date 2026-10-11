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Napoli, donna incinta viene dimessa: torna in ospedale e muore insieme alla bimba

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – È stata aperta un’inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina, decedute nella giornata di ieri presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari alla polizia di Stato, la 33enne di Piano di Sorrento aveva accusato dei forti dolori ma, dopo una visita, era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia: prima la morte della bambina, poi – dopo un ricovero in Terapia Intensiva – il decesso della 33enne, già madre di un altro bambino. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, le due salme saranno sottoposte ad autopsia. 

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