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Napoli, crolla l”occhio del diavolo’: scompare uno dei simboli della Valle dell’Inferno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L”occhio del diavolo’ nel Parco nazionale del Vesuvio è crollato. A riferirlo è stato Vincenzo Marasco, operatore della Protezione civile, ambientalista e presidente del Centro studi storici Nicolò d’Alagno di Torre Annunziata, che in un post sul suo profilo Facebook ha pubblicato due foto che mettono a confronto l’area in un’immagine scattata la scorsa primavera e in una scattata proprio ieri, 17 agosto, documentando la scomparsa dell’arco che sormontava il Vallone dell’Arena. 

“Il buco che si apriva nelle propaggini interne dell’antico Monte Somma, nel dicco lavico che sovrasta il Vallone dell’Arena all’interno della Valle dell’Inferno e che noi assidui frequentatori della montagna indicavamo comunemente col nome di ‘occhio del diavolo’ – scrive Marasco nel post – da questa mattina, come rilevato dal dottor Giuseppe Miranda, patron della Vesuvio Ultra Marathon durante la sua solita escursione mattutina, non esiste più”. 

“Il lento e inesorabile degrado degli aspetti geologici più fragili ed esposti della ‘Montagna dormiente’ – prosegue il post – ha fatto il suo corso naturale” e conclude: “Quell’occhio fisso su chi percorreva la sentieristica che attraversa l’austerità del contesto naturalistico della Valle dell’Inferno ci mancherà”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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