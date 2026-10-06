Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli, c’è lesione per Vergara: i tempi di recupero dall’infortunio e quando tornerà in campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Brutte notizie in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Mathias Olivera, per gli azzurri di Massimiliano Allegri arriva anche lo stop di Antonio Vergara. Lo ha comunicato il club partenopeo con una nota sul proprio sito: “Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro – si legge – ha già iniziato l’iter riabilitativo”. 

Per Vergara, classe 2003, dovrebbe esserci ora uno stop di circa un mese per recuperare. Un periodo che lo costringerebbe a saltare le partite con Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo Glimt, Roma, Juventus e Porto (la sfida di Champions contro i portoghesi è in programma il 4 novembre).  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Auto finisce nel Po dopo un inseguimento a Torino: un ferito, ricerche per tre persone

5 Agosto 2026

Gi Group Monza-Taiwan Excellence Latina 3–0, Monza si aggiudica gli ottavi di coppa

12 Ottobre 2017

Addio a Peppino di Capri, da ‘Champagne’ a ‘Roberta’: tutti i grandi successi

11 Luglio 2026

Soverino (Aisla): “La Casa di Silvia tiene acceso un ricordo”

3 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno