Naike Rivelli si sposa, annuncio a sorpresa della figlia di Ornella Muti: “Pensavo di fare la fine di mia madre”

Naike Rivelli l’annuncio a sorpresa della figlia di Ornella Muti: “Pensavo di fare la fine di mia madre”: irrispettoso?

In un contesto dove le relazioni dello spettacolo sono costantemente osservate e dove l’amore vero è spesso messo in dubbio, Naike Rivelli ha scelto di rivelare una notizia che ha colto di sorpresa molti: il suo matrimonio.

La figlia cinquantenne della celebre Ornella Muti ha fatto sapere tramite una lettera a Mowmag che si unirà in matrimonio nel 2025 con Roberto, un uomo distante dal mondo dello showbiz. Questo annuncio arriva dopo un periodo in cui Naike era fermamente convinta di restare single a vita, seguendo le orme di sua madre.

Un amore nato nelle campagne piemontesi

La storia d’amore tra Naike e Roberto è davvero unica. Iniziata sette anni fa nelle campagne piemontesi, la loro relazione si è evoluta lentamente ma in modo significativo. Roberto, descritto come un “cavaliere impavido”, è riuscito a conquistare il cuore di Naike nonostante il suo iniziale disinteresse. Dopo sei mesi di un corteggiamento costante e paziente, Naike ha iniziato a notare e ad apprezzare Roberto per la persona che è, distinguendolo da tutti gli altri che aveva conosciuto prima.

La sacra Trinità del cuore

Nel condividere la sua storia d’amore, Naike Rivelli non solo racconta i dettagli del suo fidanzamento ma riflette anche su cosa significhi per lei il vero amore. Parla della “sacra Trinità del cuore”: fiducia, amicizia e rispetto. Secondo Naike, queste tre componenti sono essenziali per costruire una relazione solida e duratura.

Un cambiamento radicale

Prima di incontrare Roberto, Naike ha vissuto relazioni insoddisfacenti che l’avevano lasciata vuota e disillusa sull’amore. L’arrivo di Roberto nella sua vita ha però cambiato tutto. Si è rivelato non solo un partner amorevole ma anche una persona che condivide gli stessi valori fondamentali di Naike: l’amore per la natura, uno stile di vita semplice ed essenziale, lontano dai clamori del jet-set.

Un legame indissolubile

La coppia vive isolata dal resto del mondo, preferendo le cose semplici della vita al lusso sfrenato. Questa comunanza di principi ha contribuito a creare un legame indissolubile fatto di comprensione reciproca ed equilibrio. Naike sottolinea l’importanza di non accontentarsi mai in amore, ma di aspettare la persona speciale che sia capace di comprenderti ed accettarti per chi sei.

Un matrimonio umile e semplice

Il matrimonio sarà celebrato in maniera umile e semplice, poiché per la futura sposa “l’amore basta a se stesso”. La cerimonia sarà intima, con solo pochi invitati tra familiari ed amici cari, ulteriore testimonianza dell’intimità che caratterizza questo legame.

Attraverso questa storia personale, intensamente sentita e vissuta nel segno dell’autenticità dei sentimenti più puri, Naike Rivelli ci ricorda il valore di trovare quell’amore capace di farci sentire completati ed appagati nella nostra esistenza quotidiana.