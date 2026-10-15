Musk ‘rallenta’ i droni ucraini, Kiev attacca l’Ai russa – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

Continua la bufera scatenata da Donald Trump, con una serie di mosse, nessuna causale, negli ultimi giorni: in primis l’annuncio del suo ‘patto del diesel’ con Putin e la fornitura da parte russa di un totale di 4,8 milioni di tonnellate di gasolio; poi un voltafaccia al presidente Zelensky, che a detta del tycoon americano dovrebbe lasciare il suo posto per nuove elezioni e un nuovo leader; infine la ‘tregua energetica’, ovvero uno stop degli attacchi alle infrastrutture energetiche, annuncio unilaterale mai concordato né accettato da Kiev e tantomeno da Mosca. Attacchi che continuano e si intensificano.

A tutto questo si aggiungono le polemiche sull’ipotesi che Trump abbia dato l’ordine di fermare le informazioni di intelligence verso Kiev.

E infine una misura molto pesante – e preoccupante – per l’Ucraina che si è vista limitare l’accesso a Starlink senza alcun preavviso. Si pensi solo che Kiev dipende dalla rete satellitare di Elon Musk per numerose applicazioni, compresi i droni a medio raggio con cui colpisce la logistica russa nei territori occupati.

Intelligence e Starlink sono i temi – o i problemi – che Zelensky ha sottolineato voler discutere con Trump, il quale – ha detto ancora il leader ucraino “sta scegliendo la parte sbagliata della storia” e questo “è doloroso”, ha aggiunto ribadendo che “l’Ucraina è pronta a qualsiasi tipo di cessate il fuoco”.

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