Musica: l’intervista a Nicolò Tappa, il giovane batterista italiano con un sogno nel cassetto

Nicolò Tappa, 21 anni, batterista emergente ma con già al suo attivo una importante collaborazione si racconta a L’eco del Litorale:

Mi chiamo Nicolò Tappa, ho 21 anni e sono un batterista italiano. Sono nato e cresciuto vicino Milano.

La passione per la musica l’ho riscontrata già a pochissimi anni… ricordo che a 3 anni i miei genitori mi regalarono la prima batteria giocattolo che mi fece innamorare di questo strumento. Da lì in poi è stato un crescendo di passione e amore verso la batteria e la musica in generale.

Ho iniziato a studiare da insegnanti privati all’età di 11 anni e incominciai a suonare in diverse band che mi diedero l’opportunità di esibirmi live nella mia città natale. Finite le superiori decisi di intraprendere più seriamente questa strada iniziando a studiare in CPM dove ho modo di approfondire meglio generi musicali e modi di suonare che non avevo ancora mai affrontato.

Molti grandi batteristi internazionali del passato mi hanno influenzato sin da subito ma ho trovato una grande ammirazione soprattutto verso Jacopo Volpe (uno dei migliori batteristi italiani a mio avviso) da cui ho preso spunto per studiare tutto ciò che faceva live/ nei dischi che registrava.

Per quanto riguarda i progetti attualmente sono batterista di Francesco Bertoli (ex concorrente di Amici e X Factor) con cui stiamo scrivendo nuova musica da proporre sia in studio sia live.

Con Francesco mi sono conosciuto tramite instagram, avevo registrato una drum cover di “Cosmo” (il suo ultimo singolo) e da lì è nato il rapporto che ci ha portati a suonare insieme. I social sono stati un trampolino di lancio per farmi conoscere e per far vedere come suono. Senza di essi di certo oggi avrei molte meno conoscenze con artisti famosi e non mi avrebbero concesso opportunità lavorative come quelle sto svolgendo adesso.

Nel lungo termine spero di riuscire a collaborare con molti artisti di fama e cercare di realizzare i miei sogni tra cui avere la possibilità di suonare in tour per tutta Italia.