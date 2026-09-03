MrBeast si allea con Google per Gemini, Google Health e Fitbit Air

(Adnkronos) – Jimmy Donaldson, in arte MrBeast, ha siglato un’intesa pluriennale con Google che porterà Gemini, Google Health e il dispositivo Fitbit Air all’interno dei suoi contenuti. L’annuncio, diffuso attraverso il blog ufficiale dell’azienda, segna l’ingresso diretto del colosso di Mountain View nella produzione del canale YouTube più seguito al mondo.

Il primo capitolo della partnership debutta il 5 settembre con un nuovo video in cui Donaldson e la sua squadra affrontano tre degli ambienti più ostili del pianeta: la giungla, il deserto e l’Artico. In ciascuno scenario i concorrenti si sfideranno a orientarsi e sopravvivere, ricorrendo a Gemini per individuare i pericoli, gestire condizioni meteorologiche estreme e mantenere un vantaggio sugli avversari. L’assistente di Google, insomma, diventa uno strumento narrativo oltre che pratico, integrato direttamente nelle dinamiche della sfida.

L’accordo non si esaurisce con questo episodio. Google ha reso noto che Donaldson utilizzerà anche il Fitbit Air in una delle prossime sfide e che comparirà in una campagna promozionale legata a Gemini. Resta da capire in che forma Google Health entrerà nei contenuti, ma la scelta di affiancare al video di sopravvivenza un prodotto per il monitoraggio della salute suggerisce un’integrazione più ampia dell’ecosistema Google nella produzione del canale.

La partnership arriva in un momento particolarmente favorevole per Donaldson, reduce dal traguardo di primo canale nella storia di YouTube a superare i 500 milioni di iscritti. Il tempismo non è casuale: secondo un’inchiesta di Bloomberg pubblicata lo scorso agosto, YouTube starebbe offrendo cifre consistenti ai creator più influenti della piattaforma per assicurarsi l’esclusiva dei loro contenuti, in un contesto in cui un numero crescente di autori ha iniziato a distribuire episodi anche su Netflix.

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