Mr. Daniel, il make-up artist dei vip, aggredito e rapinato a Milano: il racconto choc sui social

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Paura per Mr. Daniel, il make-up artist dei vip. Daniel Lorusso, vero nome del truccatore, assiduo collaboratore di Elodie, ha raccontato sui social di essere stato aggredito e rapinato a Milano mentre rientrava a casa a piedi dopo una cena con due amici. “Poco prima di mezzanotte io e la mia amica decidiamo di tornare a casa a piedi”, racconta Lorusso, spiegando che il tragitto sarebbe durato appena 15 minuti.

Una strada tutt’altro che deserta. “C’erano ancora locali aperti, persone fuori, gruppetti per strada. Una di quelle situazioni in cui, almeno io, non avrei mai pensato di essere particolarmente in pericolo”. Poi, però, durante il tragitto Lorusso nota due ragazzi “seduti ai tavolini esterni di un locale che aveva appena chiuso” e si accorge che lo stanno fissando. “Per istinto accelero il passo e metto il cellulare in tasca”, racconta.

Poco dopo l’aggressione. “Uno dei due, con una nonchalance che ancora oggi mi impressiona, mi mette le mani vicino al collo e con una forza assurda mi strappa tutte e tre le collanine che avevo addosso. Non ho reagito. Sono rimasto completamente pietrificato”.

Il truccatore racconta che alla scena anche assistono altre persone ma “nessuno è intervenuto”. A cambiare la situazione è il passaggio di una macchina della Polizia. “La mia amica riesce a fermarla, loro capiscono immediatamente cosa è successo e ci fanno salire. Da lì è iniziato un inseguimento che giuro di aver visto solo nei film”, continua il racconto. “Io ero seduto dietro, con il collo che mi bruciava tantissimo, completamente sotto choc e senza riuscire praticamente a dire una parola”.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, uno dei due presunti responsabili viene fermato dopo essere stato riconosciuto dalla vittima. “Sono riusciti a prendere uno dei due perché siamo riusciti a riconoscerlo. Ma era quello che non aveva con sé le mie collanine”. La Polizia ha quindi chiamato un’ambulanza che ha soccorso e medicato il truccatore. Nonostante la paura, il truccatore ha voluto sottolineare soprattutto la rapidità e l’umanità dimostrate dagli agenti: “Velocissimi, presenti, umani. Li ringrazio veramente”.

Poi, Daniele Lorusso tiene a fare una raccomandazione: “La Polizia stessa mi ha consigliato, soprattutto la sera, di evitare di tenere in vista collane, bracciali, anelli, orologi e anche il cellulare quando non serve. E se potete evitare di fare a piedi da soli determinate strade o tragitti molto tardi, anche se sono brevi e anche se vi sembrano zone tranquille, fatelo”.

Il suo discorso non è per incutere timore, ma “voglio solo ricordavi che purtroppo bisogna avere molta più attenzione di quanto pensiamo. È veramente triste dover dire che Milano è anche questo. Ma ignorarlo non ci rende più sicuri. State attenti”.

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